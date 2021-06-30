Роспотребнадзор рекомендует носить маски и соблюдать дистанцию даже после вакцинации

Роспотребнадзор рекомендует ответственно отнестись к здоровью после вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

"У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", — сообщили в ведомстве.

Представители Роспотребнадзора также рекомендуют носить маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки. Эти меры нужно соблюдать во время формирования иммунитета.

"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом", — подчеркнули специалисты.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов доложил губернатору Виктору Томенко о резком увеличении темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе. Глава Алтайского края поставил задачу увеличить среднесуточное количество вакцинированных более чем в два раза, чтобы выйти на плановые показатели: 10-12 тысяч привитых в сутки.