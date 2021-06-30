Еще один двор начали благоустраивать в Барнауле

В Индустриальном районе Барнаула начали благоустраивать двор по адресу ул. Панфиловцев, 19а, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что ремонт проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Подрядная организация выполняет работы по замене асфальтового покрытия, установке бордюров и обустройстве парковочных мест. Во дворе планируют установить новые малые архитектурные формы и игровые элементы детской площадки", — рассказали в мэрии.

Всего в этом году в Индустриальном районе города благоустроят девять дворов. При этом по трем адрес работы уже завершены — это ул. Панфиловцев, 27, Северный Власихинский проезд, 66, и Павловский тракт, 231.

В общей сложности по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2021 году в Барнауле благоустроят 65 дворов на общую сумму 148,6 млн рублей.