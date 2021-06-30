Регионы России, где уже введена обязательная вакцинация. Карта

Несмотря на слова Владимира Путина о том, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, в некоторых регионах России ее все-таки делают обязательной. Amic.ru подготовил карту, на которой отмечены все подобные регионы.

Оранжевым цветом выделены те области, где власти постановили руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям "организовать проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции для 60% от общей численности сотрудников". А красным — регионы, где объявлен локдаун.

Заставлять прививаться насильно никого тем не менее не будут. Но работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники вакцинировались. Потому что их ждут большие штрафы за нарушение предписания: для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей.