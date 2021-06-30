Регионы России, где уже введена обязательная вакцинация. Карта

Несмотря на слова Владимира Путина о том, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, в некоторых регионах России ее все-таки делают обязательной. Amic.ru подготовил карту, на которой отмечены все подобные регионы.
Оранжевым цветом выделены те области, где власти постановили руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям "организовать проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции для 60% от общей численности сотрудников". А красным — регионы, где объявлен локдаун.
Заставлять прививаться насильно никого тем не менее не будут. Но работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники вакцинировались. Потому что их ждут большие штрафы за нарушение предписания: для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей.
Комментарии
Не обязательная, обязательная вакцинация началась)))
Тут обращает внимание на себя то, что значительная часть из этих регионов, взявших под козырёк, так называемые электоральные султанаты. Где за Путина и Едро частенько голосует больше народу чем там проживает.
30.06.2021 12:17
АБОРИГЕН
Тут обращает внимание на себя то, что значительная часть из этих регионов, взявших под козырёк, так называемые электоральные султанаты. Где за Путина и Едро частенько голосует больше народу чем там проживает.
Всё равно за навальнят голосовать народ не будет, найди себе другого хозяина.
вдуматься, Путин сказал не должно быть обязательной вакцинации, а регионы вводят. Соответственно слова Путина никто в серьез не воспринимает или намерено игнорируют?
30.06.2021 12:32
- гость -
Переживаешь? Не переживай, наРОТный ты наш..
30.06.2021 12:34
гость
Ты не русский что ли?!
легендарный политик Конрад Аденауэр вот кто ты абориген, фото смени и шнеля отсюда казачек немецкий
30.06.2021 12:42
АБОРИГЕН
Ты не русский что ли?!
Я ватник, нам друг друга не понять. Я либерализма с 90 наелся.