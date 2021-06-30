Футбольные чудеса. Известны все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу

Все матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу завершены. В борьбе за медали остались сборные, на которые почти никто не ставил.
В четвертьфиналах встретятся следующие пары:
- Италия — Бельгия
- Швейцария — Испания
- Чехия — Дания
- Украина — Англия
Матчи одной восьмой подарили болельщикам много ярких эмоций. Турнир покинули сразу несколько сборных — фаворитов, среди которых сборная Португалии, сборная Уэльса, сборная Нидерландов и сборная Германии.
В одном из самых ярких матчей 1/8 финала сборная Швейцарии в серии послематчевых пенальти выбила из борьбы за медали действующего чемпиона Мира — сборную Франции.
Четвертьфинальные матчи пройдут 2 и 3 июля.
Комментарии
А как вы хотели?! Это вам не выборы в Россиюшке.
30.06.2021 12:45
АБОРИГЕН
Наш абор везде танцор.
Кто бы сомневался, что он и в футболе прошаренный.
30.06.2021 13:16
- гость -
Тут везде, только сутулая нудота типа тебя. С профицитом вашего брата.