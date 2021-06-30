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Футбольные чудеса. Известны все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу

, ИА "Амител"
Многие предполагаемые финалисты остались далеко от медалей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Все матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу завершены. В борьбе за медали остались сборные, на которые почти никто не ставил.

В четвертьфиналах встретятся следующие пары: 

  • Италия — Бельгия
  • Швейцария — Испания
  • Чехия — Дания
  • Украина — Англия

Матчи одной восьмой подарили болельщикам много ярких эмоций. Турнир покинули сразу несколько сборных — фаворитов, среди которых сборная Португалии, сборная Уэльса, сборная Нидерландов и сборная Германии.

В одном из самых ярких матчей 1/8 финала сборная Швейцарии в серии послематчевых пенальти выбила из борьбы за медали действующего чемпиона Мира — сборную Франции.

Четвертьфинальные матчи пройдут 2 и 3 июля. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.06.2021 12:45
АБОРИГЕН

А как вы хотели?! Это вам не выборы в Россиюшке.

30.06.2021 13:16
- гость -

30.06.2021 12:45
АБОРИГЕН

Наш абор везде танцор.
Кто бы сомневался, что он и в футболе прошаренный.

30.06.2021 13:32
АБОРИГЕН

30.06.2021 13:16
- гость -
Тут везде, только сутулая нудота типа тебя. С профицитом вашего брата.

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