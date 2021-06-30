Футбольные чудеса. Известны все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу

Все матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу завершены. В борьбе за медали остались сборные, на которые почти никто не ставил.

В четвертьфиналах встретятся следующие пары:

Италия — Бельгия

Швейцария — Испания

Чехия — Дания

Украина — Англия

Матчи одной восьмой подарили болельщикам много ярких эмоций. Турнир покинули сразу несколько сборных — фаворитов, среди которых сборная Португалии, сборная Уэльса, сборная Нидерландов и сборная Германии.

В одном из самых ярких матчей 1/8 финала сборная Швейцарии в серии послематчевых пенальти выбила из борьбы за медали действующего чемпиона Мира — сборную Франции.

Четвертьфинальные матчи пройдут 2 и 3 июля.