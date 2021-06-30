Более восьми тысяч. Рекордное число человек вакцинировали в Алтайском крае за сутки

29 июня прививки от COVID-19 в регионе поставили более восьми тысяч человек, об этом amic.ru сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края. Это рекордная цифра для региона с начала вакцинации от коронавируса.

"Прививки на утро 30 июня поставили 335 490 человек, из них 8 255 — вакцинированы вчера. 76 920 человек получили первую прививку, 258 570 — полностью привиты, так как поставили две прививки", — рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавляют, что для создания коллективного иммунитета, в регионе необходимо ежедневно прививать 10-12 тысяч человек. Для увеличения охвата вакцинацией в поликлиниках открывают дополнительные прививочные кабинеты, увеличили их время работы с 8.00 до 20.00. Также на более длительный график работы перевели передвижной пункт вакцинации, который расположен на площади Спартака — с 8.00 до 20.00. На такой же режим с 1 июля переведут и комплекс возле ТЦ "Праздничный".

Помимо этого, в планах начать привлекать в города мобильные комплексы из районов, но только на выходных. В будни они по-прежнему будут ездить по отдаленным селам.