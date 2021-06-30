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Застройщик Речного вокзала объяснил, зачем снимает асфальт рядом с набережной Оби

, ИА "Амител"
Девелопер с начала июня проводит на участке инженерно-геологические изыскания
Работы на Речном вокзале / Фото: Виталий Барабаш / tolknews.ru

Работы на Речном вокзале / Фото: Виталий Барабаш / tolknews.ru

Компания "Селф", владеющая зданием Речного вокзала, проверяет на участке сейсмическую активность грунта. Эта работа необходима для проектирования высотного здания на берегу Оби, сообщает издание "Толк". Чтобы провести изыскания, компания сделает длинные траншеи. 

"Мы курируем инженерные изыскания на объекте [Речном вокзале]. Сейчас планируем провести глубинную сейсморазведку, чтобы понять характер грунта на отметке 100-150 метров и больше. Для этого с обеих сторон здания бывшего Речного вокзала будут вырыты две траншеи длиной 150 метров. То есть мы снимем асфальт и уберем щебень, чтобы добраться до грунта и установить на него датчики", – объясняет начальник отдела капитального строительства компании "Селф" Елена Русина.

Все работы специалисты будут выполнять ночью: это позволит исключить шумовые и вибрационные нагрузки от Нового моста.

По словам Елены Русиной, компания "Селф" еще не определилась с выстой и стилем планируемого жилого комплекса на территории Речного вокзала. Этажность и конструктивны особенности будущего здания будут зависеть от результатов изысканий.

Напомним, что инженерно-геологические изыскания на Речном вокзале начались 9 июня. Специалисты проводили бурение на глубине 80 метров и брали пробы грунта, чтобы изучить его состав. 

Что планируют построить на Речном?

19 июня "Селф" представил проект Общественной палате Барнаула. По задумке на месте здания речного вокзала построят два высотных многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественную парковку, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад.

В проект входит и благоустройство набережной реки Оби. При этом на территории предусмотрено строительство помещения барнаульского речного порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.06.2021 12:29
Гость

Только звонки на прямую линию с Путиным, помогут спасти Речной!

30.06.2021 12:34
АБОРИГЕН

Нормальная городская администрация, в нормальных городах, в таких местах делают набережные, парки и общественные пространства. А что же пришло в тухлые мозги местного истеблишмента? Залимонить спальник из человейников! Аллё гараж! У вас там совсем уже с мозгами швах полный?!!

30.06.2021 12:48
- гость -

30.06.2021 12:29
Гость

Не выйдет, туда только правильные вопросы проходят

30.06.2021 13:07
Fkt

30.06.2021 12:29
Гость
Только звонки на прямую линию с Путиным, помогут спасти Речной!


нафиг вы ему сдались, старик теперь обнуленный. Но писать нужно и ему, чем больше вопросов к застройщику тем он сговорчивей.

30.06.2021 13:09
Гость +трость

Два момента интересных.
Если здание речного продали за бесценок, это вопрос к администрации -почему продешевили.
Если застройщик купил все-таки по приличной цене -значит был определнный расчет на определенную рентабельность проекта по возведению зданий, а копать и изучать только сейчас начинают. А как выяснится, что грунт там такой, что выше 10 этажей нельзя строить? Так и построят двк 10-этажки? или выяснится все " как надо "? )
Просто размышления безотносительно отношения к этим всем делам

30.06.2021 13:16
Афиноген

Им важнее собственный карман и перспектива умотать на Кипр чем интересы горожан и будущее города.Вот это и есть путинизм в чистом виде.

30.06.2021 13:22
- гость -

30.06.2021 13:09
Гость +трость
Гы. Речной вокзал не был в собственности администрации. Потому и не продешевили. Когда то собственник был речпорт, который продал халупу за ненадобностью. Потом сменилось несколько владельцев, последним был кемеровский Талтек. Ни один собственник не придумал ничего путнего из этой халупы.

30.06.2021 13:32
- гость -

Компания "Селф", владеющая зданием Речного вокзала, проверяет на участке сейсмическую активность грунта.

так вроде местные строители продавили снижение сейсмичности - или сэлф сомневается в правильности продавливания)))

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