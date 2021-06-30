Застройщик Речного вокзала объяснил, зачем снимает асфальт рядом с набережной Оби

Компания "Селф", владеющая зданием Речного вокзала, проверяет на участке сейсмическую активность грунта. Эта работа необходима для проектирования высотного здания на берегу Оби, сообщает издание "Толк". Чтобы провести изыскания, компания сделает длинные траншеи.

"Мы курируем инженерные изыскания на объекте [Речном вокзале]. Сейчас планируем провести глубинную сейсморазведку, чтобы понять характер грунта на отметке 100-150 метров и больше. Для этого с обеих сторон здания бывшего Речного вокзала будут вырыты две траншеи длиной 150 метров. То есть мы снимем асфальт и уберем щебень, чтобы добраться до грунта и установить на него датчики", – объясняет начальник отдела капитального строительства компании "Селф" Елена Русина.

Все работы специалисты будут выполнять ночью: это позволит исключить шумовые и вибрационные нагрузки от Нового моста.

По словам Елены Русиной, компания "Селф" еще не определилась с выстой и стилем планируемого жилого комплекса на территории Речного вокзала. Этажность и конструктивны особенности будущего здания будут зависеть от результатов изысканий.

Напомним, что инженерно-геологические изыскания на Речном вокзале начались 9 июня. Специалисты проводили бурение на глубине 80 метров и брали пробы грунта, чтобы изучить его состав.

Что планируют построить на Речном?

19 июня "Селф" представил проект Общественной палате Барнаула. По задумке на месте здания речного вокзала построят два высотных многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественную парковку, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад.

В проект входит и благоустройство набережной реки Оби. При этом на территории предусмотрено строительство помещения барнаульского речного порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.