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Новости

Стоп-кадр. Самое большое граффити Барнаула

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Не вандализм, а произведение искусства
В столице края завершили монументальное изображение в рамках стрит-арт фестиваля о2-fest. Граффити за авторством Евгения Воронина расположено на улице Юрина, 182.
Фото: @o2_team_art
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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

1.07.2021 07:14
- гость -

А у жителей, чьи окна выходят на данную стену, спросили? Неизвестно на что лучше смотреть из окна - на серую стену или белегорячечный бред.

1.07.2021 07:18
Гость

Депресссии у жителей не будет, вот это из окна видеть, жуть

1.07.2021 07:19
- гость -

Страшненько выглядит и агрессивно-пестро

1.07.2021 07:24
Гость

А рисовать что то жизнерадостное никак? Понимаю когда такое рисуют на заброшенных домах, а тут людям жить

1.07.2021 07:30
- гость -

первым двум.

адрес рисунка видели? откройте 2 гис и прикиньте насколько надо вывернуть шею чтобы его из окна видеть.

з.ы. рисунок УГ

1.07.2021 07:35
ГОСть

Зачем мне видеть весь рисунок? Достаточно фрагмента головы или глаза который на меня смотрит

1.07.2021 07:51
- гость -

Что оно означает? в чем задумка то?

1.07.2021 08:03
Анна

Бессмысленный и некрасивый рисунок.

1.07.2021 08:05
- гость -

Абстракция что бы разнообразить вашу бренную закредитованную депрессивную жизнь. Чего вы опять кочевряжитесь?

1.07.2021 08:09
- гость -

лучше бы ничего не рисовали

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