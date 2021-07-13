Качество ради экономии. Почему применение топлива "Евро-5" выгоднее заправки суррогатами

Ежегодно 3 млн тонн фальсифицированного топлива "оседает" в бензобаках автомобилей жителей России. Некачественные бензин, дизель, а также суррогатные смеси (которые вообще нельзя использовать для заправки техники) выводят транспорт из строя и становятся причиной дорогостоящего ремонта. Об этом эксперты говорили на круглом столе "Как сэкономить на обслуживании сельхозтехники: ГСМ и другие факторы", который состоялся накануне на агрофоруме "День сибирского поля".

В Алтайском крае от некачественного топлива страдают не только автолюбители, но и агропромышленные предприятия. Из-за суррогата могут оказаться под угрозой посевные и уборочные кампании, а это бьёт по карману сельхозпроизводителей и несёт риски для экономики аграрного региона.

Убытки на сотни миллионов

Для алтайских аграриев, которые ежегодно в середине мая приступают к посевной, важно уложиться в срок. За 20-25 дней предприятия должны засеять культурами более 1 млн га земли. Поэтому даже один день простоя для компаний – непозволительная роскошь.

От суррогатов страдает и современная российская, и импортная техника. Она рассчитана на использование топлива стандарта "Евро-5", тогда как некондиционный продукт может вывести её из строя.

"Некачественное дизельное топливо влияет на работу топливной системы, двигателя, становится причиной простоя техники и снижения качества посевной, где важна скорость. Если такое топливо приведёт к поломке двигателя, это не гарантийный случай. Стоимость ремонта и замены некоторых деталей достигает нескольких миллионов рублей", – говорит коммерческий директор по сервису компании "АСМ-Алтай".

Главная причина, почему аграрии приобретают фальсифицированное топливо, – в низкой цене, объясняет региональный директор по работе с сегментом промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Сибири "Газпромнефть – Региональные продажи" Владимир Мазурак. Однако, по его словам, кажущаяся на первый взгляд экономия может привести к обратному эффекту.

"Мы тесно взаимодействуем с предприятиями Сибири в целом и Алтайского края в частности. Клиенты, которые ранее заправлялись "некондицией", говорили, что с качественным топливом расход снижается на 10-20%. Это позволяет экономить около 60 рублей на одном гектаре. Если в хозяйстве 1 тыс. га, то экономия составляет уже 61 тыс. рублей. Это уже не говоря о расходах предприятий, связанных с ремонтом и простоем техники, а также срывом посевных работ", – отмечает Владимир Мазурак.

Тренд на сокращение

Доля суррогатного топлива на российском рынке ежегодно снижается, отмечает доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Багдасаров.

По его словам, если в 2014 году в стране выявлено 9 млн тонн некачественного дизельного топлива, то в конце 2019-го – 3 млн тонн. И сейчас власти страны делают всё, чтобы продолжать сокращать долю суррогата на российском рынке моторного топлива.

"Для производителей суррогатного топлива это чревато санкциями со стороны налоговой службы и Росстандарта. Для потребителей использование контрафактного топлива – это, с одной стороны, технические проблемы, с другой – финансовые. Внимание налоговых органов последнее время привлекают те, кто покупает суррогаты, ведь они сознательно используют "неподакцизное" топливо (печное, судовое, средние дистилляты, при производстве и продаже которых заводы не платят налоги государству, – прим. ред.) как моторное", – разъясняет Леонид Багдасаров.

Борьбу с некачественным топливом ведут и крупнейшие российские топливные компании. Они заинтересованы в том, чтобы до потребителя доходил высококлассный продукт, ведь качество топлива ­– серьёзное конкурентное преимущество и залог лояльности конечного потребителя.

По словам главного специалиста по качеству моторного топлива в Сибирском регионе "Газпромнефть-Терминал" Ирины Григорьевой, компания ведёт жёсткий контроль на всех этапах перемещения топлива – от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до АЗС.

"Топливо проходит длительный этап, прежде чем попасть в бензобак клиента. От НПЗ железнодорожным транспортом его направляют на нефтебазу, там перекачивают в резервуары, затем – в бензовозы и уже потом – на АЗС. И на каждом этапе мы берём пробы топлива и проверяем их качество", – говорит Ирина Григорьева.

Кроме того, ежемесячно все основные физико-химические параметры топлива в точках его реализации проверяет мобильная лаборатория. В оборудованном автомобиле находятся несколько современных приборов, которые в течение 30 минут определяют качество топлива. Одна из таких установок работала на "Дне сибирского поля": все желающие могли принести специалистам образцы бензина или дизеля и проверить их характеристики.

В лаборатории установлены приборы, с помощью которых определяется плотность бензина, октановое число, фракционный состав, давление насыщенных паров, содержание серы. Для дизельного топлива важнейшие показатели – температура фильтруемости (в зимний период) и вспышки, цетановое число и уровень содержания серы. Повышенное содержание серы, к примеру, может приводить к быстрому закоксовыванию, коррозии топливной системы, что отражается на работоспособности двигателя. А отклонение от нормы температуры вспышки несёт риск самовоспламенения в жаркую погоду.

По словам Ирины Григорьевой, услугами лаборатории пользуются и различные компании, которые хотят быть уверены в качестве топлива, используемого для заправки техники и транспорта.

"Это важный тренд, который говорит о том, что растёт понимание важности использования качественного топлива среди владельцев техники", – уверена эксперт.

Проверка качества топлива в мобильной лаборатории / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru