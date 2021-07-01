Ведущая "Давай поженимся" Розя Сябитова собралась идти на выборы

Ведущая программы "Давай поженимся" вновь заявила о желании участвовать в выборах. Об этом сообщает URA.RU.

"Если бы я баллотировалась, а я это буду делать, то у меня единственный лозунг, с которым я иду профессионально и по жизни – сильное государство, сильная семья", – заявила Сябитова.

Кроме того, ведущая добавила, что власти должны помогать создавать семьи. При этом Сябитова не уточнила, когда именно она хочет пойти на выборы, и не уточнила, собирается ли она выдвигаться на грядущие выборы в Госдуму.

Напомним, что ранее Сябитова уже заявляла о своем намерении пойти в политику. В 2016 году она собиралась баллотироваться в Госдуму от партии "Родина", но в итоге не пошла на выборы как кандидат в депутаты.