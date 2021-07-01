На Алтае главу сельсовета признали виновным в мошенничестве

Бывшего главу одного из сельсоветов Тальменского района Алтайского края признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"В 2017 году мужчина решил обманным путем приобрести право собственности на земельный участок, расположенный в границах возглавляемого им муниципального образования. С этой целью он изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у его сестры права собственности на земельный участок", — говорится в сообщении.

В итоге женщина стала собственником земли. Ущерб от действий главы сельской администрации составил более 360 тысяч рублей.

Во время следствия мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.