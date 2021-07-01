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Российского болельщика избили на матче Украина - Швеция

, ИА "Амител"
По словам мужчины, он не собирался никого провоцировать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Неприятный инцидент произошел во время матча Украина — Швеция. Мужчина с российским флагом приехал, чтобы поддержать украинскую команду, но некоторым это не понравилось.

"Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось И они начали избивать. У меня была разбита бровь", — рассказал россиянин изданию "Спорт-Экспресс".

Мужчина отметил, что один из его друзей украинец, а другой — поляк. Вместе они хотят показать, что политика не должна влиять на спорт.

Напомним, что сборная Украины на последних минутах экстра-тайма смогла завоевать выход в четвертьфинал.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.07.2021 10:25
- гость -

Чувак вообще не далекий. По телевиденью же говорили что Украина враг России там фашисты и русский язык ущемляют

1.07.2021 10:48
АБОРИГЕН

Путин показывает другое, по этому бери его с собой в следующий раз.

1.07.2021 11:04
ололо

геш, а чо по факту сказать? надо было бить за флаг и русского, или как? вобщем по сабжу ответь, за мои слова не цепляйся...

1.07.2021 11:06
- гость -

идиоты и сюда путина умудрились прилепить

1.07.2021 11:19
- гость -

Еврей?

1.07.2021 11:19
- гость -

Молодцы Хохлы!!!
В футбол играть умеют.
Да там даже "Шахтер" сборную нашу раскатал бы, хотя там вообще война

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