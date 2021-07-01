Российского болельщика избили на матче Украина - Швеция

Неприятный инцидент произошел во время матча Украина — Швеция. Мужчина с российским флагом приехал, чтобы поддержать украинскую команду, но некоторым это не понравилось.

"Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось И они начали избивать. У меня была разбита бровь", — рассказал россиянин изданию "Спорт-Экспресс".

Мужчина отметил, что один из его друзей украинец, а другой — поляк. Вместе они хотят показать, что политика не должна влиять на спорт.

Напомним, что сборная Украины на последних минутах экстра-тайма смогла завоевать выход в четвертьфинал.