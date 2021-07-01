Партия "Новые люди" выдвинет Александру Томашевич в Госдуму от Алтайского края

От Новых людей на выборы депутатов Госдумы пойдет вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич. В сфере туризма Томашевич работает много лет. Она — руководитель турагентства в Барнауле, аспирант АлтГУ. Кроме этого Александра преподает в нескольких вузах предметы связанные с развитием туризма. В парламенте Александра Томашевич намерена сосредоточится на разработке законов, которые помогут заработать привлекательным в плане туризма российским регионам. В том числе и родному Алтайскому краю.
"Развитие туризма имеет очень мощный мультипликативный эффект, подтягивая за собой к определенному уровню все остальное — хорошие, безопасные дороги, потребность в местных, деревенских продуктах, придорожную инфраструктуру, гостиничные комплексы, появляются новые рабочие места, улучшается мобильная связь и интернет", — рассказала кандидат от партии "Новые люди" Александра Томашевич.
У нее есть готовые предложения помощи Алтайскому краю, которые нуждаются в федеральной поддержке.
"Есть целый комплекс вопросов: расширение Чуйского тракта, субсидирование авиабилетов в Барнаул из других городов России, работа с инвесторами разного уровня, установка дополнительных вышек, которые обеспечат стабильную связь. Вот практические задачи, на которых я сосредоточусь", — отметила Томашевич.
Решение об участии в выборах Александра Томашевич, по ее словам, приняла после личной встречи с лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым в Барнауле. Томашевич вместе с партией намерена добиться возвращения прямых выборов мэров российских городов, принятия реальной программы защиты экологии и возврата налогов из Москвы в ведение регионов.
На осенних выборах в Госдуму партия "Новые люди" намерена выдвинуть более 300 кандидатов по одномандатным округам и партийные списки. В прошлом году Новые люди прошли в заксобрания 4 областей, где их не сняли с выборов: в Калужской, Рязанской, Костромской и Новосибирской областях. Везде партия набрала 7-8%, а на выборах в Гордуму Томска — 15%.
Комментарии
Если хотите голосовать за эту "партию", помните, что после выборов ни про эту партию, ни про её кандидатов вы ничего не услышите, а если и услышите то все их действия будут в русле решений едра. Очередная псевдо оппозиция в которую уже давно превращены думские фракции вне зависимости от партийной идеологии.
Новые дармоеды!
1.07.2021 10:39
АБОРИГЕН
И что делать-то, не ходить на выборы, какие варинаты в нынешней ситуации? Предлагай.
Все кандидаты липовые - это понятно.
как хорошо,есть лидеры в крае!-Вести людей хотят к счастью
Пусть прививочки свои народу предъявят-ну и тогда в лидеры можно пропуск получить.
А пока прививки от какого индийского вируса народу ставят сейчас,а депутаты ,как краса и гордость региона,идут мимо прививок.
и этот факт про прививки депутатам амиг блокирует-т.е. берегут цвет нации----?
А Абориген как та Баба Яга - против... Просто против.
и этот факт про прививки депутатам амиг блокирует-т.е. берегут цвет нации----?
что за бред ты пишешь?
1.07.2021 10:43
- гость -
Я зарегистрировался в умном голосовании. Проголосую за того кто будет иметь наибольшую популярность, кроме едра. Если будут коммуняки, проголосую за коммуняк, главное сегодня загнать едро под лавку. Местные выборы в Томске и Новосибирске показали что такая тактика работает.
Разрешая регистрацию таким партиям однодневкам, власть пытается сбить столку и распылить голоса, обеспечив едру большинство в думе.
вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич. В сфере туризма Томашевич работает много лет. Она — руководитель турагентства в Барнауле, аспирант АлтГУ. Кроме этого Александра преподает в нескольких вузах предметы связанные с развитием туризма.
"И вышивать могу, и на машинке ... тоже"?))
Тожероссиянка ?