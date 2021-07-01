Партия "Новые люди" выдвинет Александру Томашевич в Госдуму от Алтайского края

От Новых людей на выборы депутатов Госдумы пойдет вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич. В сфере туризма Томашевич работает много лет. Она — руководитель турагентства в Барнауле, аспирант АлтГУ. Кроме этого Александра преподает в нескольких вузах предметы связанные с развитием туризма. В парламенте Александра Томашевич намерена сосредоточится на разработке законов, которые помогут заработать привлекательным в плане туризма российским регионам. В том числе и родному Алтайскому краю.

"Развитие туризма имеет очень мощный мультипликативный эффект, подтягивая за собой к определенному уровню все остальное — хорошие, безопасные дороги, потребность в местных, деревенских продуктах, придорожную инфраструктуру, гостиничные комплексы, появляются новые рабочие места, улучшается мобильная связь и интернет", — рассказала кандидат от партии "Новые люди" Александра Томашевич.

У нее есть готовые предложения помощи Алтайскому краю, которые нуждаются в федеральной поддержке.

"Есть целый комплекс вопросов: расширение Чуйского тракта, субсидирование авиабилетов в Барнаул из других городов России, работа с инвесторами разного уровня, установка дополнительных вышек, которые обеспечат стабильную связь. Вот практические задачи, на которых я сосредоточусь", — отметила Томашевич.

Решение об участии в выборах Александра Томашевич, по ее словам, приняла после личной встречи с лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым в Барнауле. Томашевич вместе с партией намерена добиться возвращения прямых выборов мэров российских городов, принятия реальной программы защиты экологии и возврата налогов из Москвы в ведение регионов.

На осенних выборах в Госдуму партия "Новые люди" намерена выдвинуть более 300 кандидатов по одномандатным округам и партийные списки. В прошлом году Новые люди прошли в заксобрания 4 областей, где их не сняли с выборов: в Калужской, Рязанской, Костромской и Новосибирской областях. Везде партия набрала 7-8%, а на выборах в Гордуму Томска — 15%.