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Вернуть то, что забрали. Как справедливороссы намерены бороться с бедностью

, ИА "Амител"
Представители партии приготовили программу, которая будет работать на каждого гражданина
Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Выплата справедливого базового дохода, возвращение советского пенсионного возраста, ограничение роста платы за жилищные услуги и капитальный ремонт – эти и другие актуальные темы озвучили представители партии "Справедливая Россия - Патриоты — За правду". 30 июня в краевой столице состоялась Всероссийская пресс-конференция по итогам выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от партии.

В ней приняли участие представители третьей территориальной группы (она объединяет Алтайский край и Новосибирскую область — прим.ред.) – депутат Госдумы, Председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты — За правду" в Алтайском крае Александр Терентьев, депутат АКЗС Людмила Суслова, депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Аксененко,  лидер фракции "СР" в АКЗС Александр Молотов, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии Анна Коваленко, а также депутат Первомайского районного собрания депутатов, глава Сибирского сельсовета Олег Боронин.

Пресс-конференцию Анна Коваленко открыла новостью из Бийска, где с нарушением регламента, и скорее всего, по мнению справедливороссов, не без договоренности между Единой Россией и КПРФ был упразднен комитет, возглавляемый "мешающим" депутатом.

Основным направлением своей работы справедливороссы называют борьбу с бедностью. По словам Александра Терентьева, подготовлена программа, над которой работала мощная коалиция. Один из важных ее пунктов – возврат пенсионного возраста, который существовал в советские годы (55 лет – у женщин, 60 лет – у мужчин).  

"Повышение пенсионного возраста с социальной точки зрения – необоснованное и непродуманное решение. Мы вносили поправку, которая предполагала наследование пенсии, но политическое большинство в Госдуме ее отклонило.  Но мы все же уверены, что возврат к прежнему возрасту выхода – неизбежность. Это отражено в нашей политической программе, которая будет работать  на население нашей страны, на каждого гражданина. Сегодня вся работа правительства и поддерживаемого большинства направлена на сдерживание роста инфляции. Для этого замораживают развитие страны и отправляют средства в так называемый Фонд национального благосостояния, с чем мы категорически не согласны", — рассказал председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты — За правду" Александр Терентьев.

Представители "Справедливой России - Патриоты — За правду" настаивают на системной работе и предлагают свои варианты развития экономики страны, в том числе говоря об альтернативном бюджете, который они готовят каждый год. Всего за созыв справедливороссы внесли около 800 законопроектов, заняв второе место по количеству инициатив среди остальных фракций. Треть из них принята и подписана Президентом. Причем в их число вошли такие важные инициативы  как отмена  внутрироссийского роуминга при оплате услуг связи, что позволило сэкономить россиянам более 30 млрд рублей в год. Также именно эта партия предложила внести законопроект, согласно которому собственники жилья получили право заключать прямые договоры с поставщиками ресурсов, минуя посредников. Благодаря ей приняты законы об ипотечных и кредитных каникулах и многие другие. 

Программа партии "Справедливая Россия - Патриоты — За правду" включает 12  тем, которые охватывают ключевые сферы общества.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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