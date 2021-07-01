Эксперт рассказал, чего никогда не стоит делать в интернете

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков перечислил самые строгие запреты в интернете. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам специалиста, в Сети крайне опасно оставлять данные своих банковских карт. Зачастую бывает, что мошенники создают "зеркала" известных сайтов и определить подделку достаточно сложно.

"Люди вводят данные, отдают деньги, но не получают услугу, а затем данные этих карт позволяют снимать деньги за другие операции", — объяснил Кусков.

Помимо этого, не стоит заходить на незнакомые сайты и отвечать незнакомцам на письма с прикрепленными файлом или со ссылкой, по которой предлагают перейти. В большинстве случаев это — "ведение на какой-то вирус", предупреждает Кусков.

Специалист призвал соблюдать гигиену относительно своих действий в Сети, а именно отправлять и читать письма только от тех людей, которых вы знаете. Он также напомнил, что "все наши действия находятся под бдительным оком правоохранительных органов и Роскомнадзора".

Ранее создатель платформы для анализа больших данных "Глаз Бога" Евгений Антипов рассказал, о чём нельзя писать в соцсетях.