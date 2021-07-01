В "Сибирь-Полиметаллы" трудоустраивают квалифицированных специалистов

АО "Сибирь-Полиметаллы" предоставляет сотрудникам широкие перспективы для личностного роста, улучшает условия труда и повышает безопасность на производстве. Коллектив обладает широкими возможностями для обмена опытом, развития профессиональных компетенций и командного достижения амбициозных целей. Именно поэтому, и не только, предприятие стало привлекательным для соискателей работы как в Алтайском крае, так и за пределами региона.

"В своей повседневной работе сотрудники предприятия руководствуются корпоративными ценностями. Эти принципы формируют культуру компании, помогают достигать стратегических целей. В настоящее время коллектив стремится к безусловному соблюдению правил безопасности, получению максимального результата при оптимальном использовании ресурсов, конструктивному взаимодействию с коллегами и непрерывному развитию за счет внедрения передовых практик. Все это привлекает в компанию как молодых талантливых сотрудников, так и высококвалифицированных и опытных специалистов", – рассказал генеральный директор АО "Сибирь-Полиметаллы" Вадим Рязанцев.

Так, в текущем году на предприятие пришли работать более 150 человек. Среди них – машинисты насосных установок, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, токари, машинисты подземных самоходных машин, участковые маркшейдеры, проходчики, горные мастера и многие другие. Благоприятный климат на производстве, социальные гарантии, стабильная и высокая заработная плата привлекают и тех работников, которые в свое время предпочли сменить место работы, а сегодня возвращаются на родное предприятие.

"На работу в АО "Сибирь-Полиметаллы" я устроился в 2011 году горным мастером. С 2018 года занимал должность начальника горного участка, затем – главного инженера ООО "Степное". За девять лет работы в компании мне удалось получить уникальный опыт, стать профессионалом своего дела. В 2020 году, по семейным обстоятельствам, мне пришлось сменить место работы. Почти год я трудился в другой организации, а сейчас с большим желанием и удовольствием возвращаюсь работать на предприятие в качестве главного инженера ООО "Степное", — рассказал Евгений Гулов.

Отметим, что сегодня АО "Сибирь-Полиметаллы" осуществляет масштабную реконструкцию в рамках инвестиционного проекта "Отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд". В 2023 году на предприятии планируют увеличить добычу и переработку руды, а значит и привлечь к работе в компании еще больше ответственных, квалифицированных и целеустремленных профессионалов.