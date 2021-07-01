Около трех миллионов рублей выделили на помощь тяжелобольным детям в Алтайском крае

Шестое заседание совета марафона "Поддержим ребенка" прошло под руководством его руководителя Якова Шойхета. На нем были рассмотрены вопросы оказания помощи тяжелобольным детям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Было принято решение направить 1,6 миллиона рублей на приобретение диспорта для реабилитации детей с церебральным параличом спастической формы, проходящих лечение в краевых детских психоневрологических клиниках. Препарат способствует нормализации повышенного тонуса мышц у ребят с ДЦП.

Для психоневрологического диспансера будет приобретен комплект оборудования для реабилитации пациентов с задержкой психического, речевого и моторного развития.

Около 100 тысяч рублей выделено на приобретение для восьми детей с муковисцидозом ингаляционных приборов и почти 300 тысяч рублей на покупку для 43 ребят с фенилкетонурией низкобелкового заменителя муки — это их годовая потребность в специализированном продукте.

Также на заседании было принято решение об увеличении выплат семьям, где ребенок с сахарным диабетом получил возможность установки инсулиновой помпы по квоте в одном из федеральных центров эндокринологии. С этого месяца они будут получать по 35 тысяч рублей.

На заседании было рассмотрено 14 заявлений от родителей с просьбами оказать финансовую помощь в оплате проезда до федеральных медицинских центров, куда направлены их дети с такими тяжелыми заболеваниями, как онкология, глухота, энцефалопатия, спинальная мышечная атрофия, трансплантация органов и другими. Общая сумма помощи по этим обращениям составила 340 тысяч рублей.