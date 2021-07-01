Ученые выяснили, можно ли физически наказывать детей

Американские ученые провели обзор 69 исследований по теме телесного наказания детей и выяснили, стоит ли прибегать к такой мере воспитания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научный журнал Lancet.

Как оказалось, порка не только не улучшает поведение малолетних, но и со временем создает еще больше проблем в их поведении. В частности, исследователи выделили усиление антиобщественного поведения, повышенную агрессию и формирование признаков вызывающего оппозиционного расстройства, для которого характерно непослушание, провокационное, враждебное, вызывающее поведение, игнорирование просьб и правил взрослых. Помимо этого, дети, которых жестко наказывали, обладали "меньшими когнитивными навыками" по сравнению с теми, у кого родители выбирали иные методы воспитания.

Специалисты рекомендовали родителям не прибегать к рукоприкладству. Вместо этого можно, например, лишать детей игрушек или привилегий, если они в чем-то провинились.

Ранее во время опроса более половины россиян сочли приемлемым применять силу по отношению к ребенку. При этом чуть больше трети опрошенных заявили, что так наказывать детей нельзя, а свыше половины респондентов старшего поколения выразили мнение, что такие методы воспитания несут в себе негативные последствия. Примечательно, что большая часть участников опроса призналась, что их и самих регулярно наказывали в детстве.