Ученые выяснили, можно ли физически наказывать детей

Американские ученые провели обзор 69 исследований по теме телесного наказания детей и выяснили, стоит ли прибегать к такой мере воспитания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научный журнал Lancet.
Как оказалось, порка не только не улучшает поведение малолетних, но и со временем создает еще больше проблем в их поведении. В частности, исследователи выделили усиление антиобщественного поведения, повышенную агрессию и формирование признаков вызывающего оппозиционного расстройства, для которого характерно непослушание, провокационное, враждебное, вызывающее поведение, игнорирование просьб и правил взрослых. Помимо этого, дети, которых жестко наказывали, обладали "меньшими когнитивными навыками" по сравнению с теми, у кого родители выбирали иные методы воспитания.
Специалисты рекомендовали родителям не прибегать к рукоприкладству. Вместо этого можно, например, лишать детей игрушек или привилегий, если они в чем-то провинились.
Ранее во время опроса более половины россиян сочли приемлемым применять силу по отношению к ребенку. При этом чуть больше трети опрошенных заявили, что так наказывать детей нельзя, а свыше половины респондентов старшего поколения выразили мнение, что такие методы воспитания несут в себе негативные последствия. Примечательно, что большая часть участников опроса призналась, что их и самих регулярно наказывали в детстве.
Комментарии
Если имеется ввиду бить, нет нельзя. Если в наказание заставить вскопать огород и тому подобное, можно.
Бить в воспитательных целях - uблюдsтво.
Бить или не бить,вот в чём вопрос.
Если огород копать во злобе, урожая не будет. Надо с любовью.
1.07.2021 12:40
Гость
Астанавись!
пороть конечно нельзя, но легкого пендаля иногда стоит прописать, иначе никак не вразумить.
1.07.2021 12:17
АБОРИГЕН
Интересно, с каких пор помощь является наказанием?
1.07.2021 13:10
Виктория
С тех самых пор, когда у разных людей появились разные мнения на один и тот же вопрос.
Кто-то считает что Родину в армии защищает, а кто-то считает что теряет время находясь в гос. рабстве.