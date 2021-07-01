В России создадут единый волонтерский штаб для помощи во время пандемии

Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке, об этом сообщается сайт ER.ru.

"Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан", — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он обратился к представителям "Молодой Гвардии Единой России" с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи. "В первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы", — сказал Андрей Турчак.

Как отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры – "это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом".

"Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой "козырь", как волонтеры, к которому я могу прибегнуть", — отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил "Волонтеров-медиков", которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.

В свою очередь, представители движения подтвердили, что готовы включиться в работу и полностью поддерживают инициативу по созданию единого штаба. По словам руководителя движения "Волонтеры-медики" Ольги Кобелевой, во время пандемии более 20 тысяч добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась.

"Сегодня мы вынуждены объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не бывает, мы все это понимаем. Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров", — рассказала Ольга Кобелева.

Как сообщила координатор Единого волонтерского штаба в Алтайском крае, заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева, штаб продолжит оказание помощи медикам, занятым в ковидных госпиталях.

"Мы связываемся с госпиталями, выясняем, какая помощь нужна медикам и их семьям, определяем формы поддержки. За прошлый год медицинские учреждения привыкли к работе в условиях пандемии, но бытовые и организационные вопросы все равно возникают. Наш штаб возобновит работу по оказанию помощи с доставкой врачей, поддержкой пожилых членов их семей. Кроме того, наши волонтеры готовы оказывать помощь в выполнении неквалифицированного труда — маршрутизации пациентов в лечебных учреждениях и работе на телефоне", — рассказала Солнцева.

Она напомнила, что в период пандемии 2020 года по инициативе партии в Алтайском крае сформировалась сильная команда волонтеров. В нее вошли представители партии, ОНФ, добровольческих движений "МыВместе", "Волонтеры Победы", "Волонтеры – медики", и "Молодой Гвардии Единой России".

Идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и "Волонтеры Победы". По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней.

Помощь окажут и активисты "Российских студенческих отрядов", сообщила комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По ее словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтерского штаба поддержали активисты движения "Мы Вместе", Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.

Отметим, что первый волонтерский центр "Единая Россия" открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов – студентов, "серебряных волонтеров", представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Волонтёрские центры передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан. Активисты партии, депутаты различных уровней на протяжении нескольких месяцев занимались автоволонтерством. В партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.