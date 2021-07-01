Приборы для быстрого выявления пьяных водителей появятся у сотрудников ГИБДД

В следующем году у сотрудников ГИБДД в России появятся приборы для быстрого выявления пьяных водителей. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения Мы сможем такие приборы. закупить и поставить на вооружение", — отметил руководитель ведомства.

Он объяснил, что прибор будет определять уровень алкоголя в крови по вдыхаемому воздуху, пишет ТАСС. Во многих странах такие приборы уже применяются, добавил глава российской Госавтоинспекции.