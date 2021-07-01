Приборы для быстрого выявления пьяных водителей появятся у сотрудников ГИБДД

В следующем году у сотрудников ГИБДД в России появятся приборы для быстрого выявления пьяных водителей. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
"Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения Мы сможем такие приборы. закупить и поставить на вооружение", — отметил руководитель ведомства.
Он объяснил, что прибор будет определять уровень алкоголя в крови по вдыхаемому воздуху, пишет ТАСС. Во многих странах такие приборы уже применяются, добавил глава российской Госавтоинспекции.
Комментарии
прибор будет определять уровень алкоголя в крови по вдыхаемому воздуху
А нынешние приборы чем отличаются от этого "суперприбора"?
Очередной сброс лапши.
тех кто с похмелья чтоб подручней было разводить?
А нынешние по выдыхаемому!
"...моментально индексировать водителей с признаками опьянения"
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Индексировать??? Может идентифицировать?
И это глава ГИБДД???? Русский язык освоить не смог бедолага....
Та нет...
Новый прибор наверное выявляет в потоке "подозрительные" машины. То есть причина разная - густо побрызгали духами, разлили в салоне незамерзайку, или водитель действительно пьян. Такую машину останавливают и проверяют водителя по сегодняшней технологии, дают дуть в прибор или везут на медосвидетельствование.
Это позволит не тратить время на "чистые" машины, а заниматься исключительно "перспективными".
В Политехе Пупышев про что-то такое ещё в конце 90-х рассказывал.