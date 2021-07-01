На Алтае мужчина обчистил котельную и попался полиции

В селе Шипуново главный инженер местной котельной обратился в полицию из-за кражи имущества из помещения. Добычей злоумышленника стали шесть фланцевых кранов, две задвижки и опорный узел от токарного станка.

В кратчайшие сроки подозреваемого задержали — им оказался ранее судимый 30-летний сельчанин. По данным ведомства, мужчина решил воспользоваться тем, что котельная не работает уже два года. Он сломал запорное устройство и через окно проник внутрь.

Похищенное злоумышленник намеревался сдать на металлолом. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище", сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.