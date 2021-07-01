"Колобок", бананы, "Война и мир". Только мемы о Прямой линии Владимира Путина

30 июня прошла очередная Прямая линия Владимира Путина, на который глава государства отвечал на вопросы россиян. Всего президенту поступило почти два миллиона обращений. В эфире же задали 68 вопросов. Людей интересовало, какую же вакцину себе поставил Владимир Путин, почему эквадорские бананы дороже российской моркови, как бороться с телефонными мошенниками и будут ли блокировать соцсети.

Также глава государства рассказал, получат ли школьные выплаты шестилетки, как начнется учебный год, грозит ли стране локдаун и почему британский Defender попытался напасть на Россию.

Какие -то вопросы в студии были представлены в записи, а какие-то звучали в "прямом эфире". Президент здоровался со всеми, что вызвало волну шуток в Сети. В конце ведущие устроили блиц: серию коротких вопросов. Тут мы узнали о значимых в жизни президента произведениях, о диете и счастье. Всё это не оставило равнодушным соцсети.

Любимые произведения путина pic.twitter.com/6ucymSTiJ1 — Vegan Papa Ⓥ (@RealVeganPapa) June 30, 2021

Прямая линия 2021 ок pic.twitter.com/qw0CTz55rw — Badamshin (@badamshin_s) June 30, 2021

Есть ли у меня вопросы к Путину? Есть и ещё какие. Почему прямая линия в среду? 20 лет была в четверг, а тут в среду, что случилось? Тревога... — dugwin j. goines (@dugwin) June 30, 2021

Мне одному кажется, что прямая линия с Путиным — это вроде лотереи? Кто-то завтра выиграет квартиру, ремонт дороги, проведение газа... — Ру.Ис. (@Spartac1971) June 29, 2021

— Алло, это прямая линия с Путиным?



— Да. Встаньте с колен и говорите.. — Марк Антоний ☭ (@Narodnyy_tribun) June 30, 2021

Как сборная России по футболу проиграла ?! Быть такого не может, это ерунда какая-то, я разберусь , победа будет за нами. (с) #прямаялиния — GRISHA 💙 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) June 30, 2021

Владимир Владимирович смотрит на следующих президентов России pic.twitter.com/Xykp59SE89 — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) June 30, 2021

Путин здоровается с записанными видеозвонками pic.twitter.com/WZOS7FNxfz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 30, 2021

Путин: надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется! pic.twitter.com/OxLfPYYtj8 — Война до победы и. (@55privet555) June 30, 2021

Цитата Путина о глобальном потеплении — это больше чем просто цитата о глобальном потеплении



☝🏻 pic.twitter.com/IIlBUvfqeE — TJ (@tjournal) June 30, 2021

А если б у нас бананы росли, они были бы дороже иностранных самолётов pic.twitter.com/7XcRcZVTph — Усы Пескова (@Sandy_mustache) June 30, 2021

Общаясь с гражданами на "Прямой линии", Путин полюбопытствовал, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле, чем морковь: "Потому что у нас своей продукции не хватило". Об искусстве отвечать на вопросы — @Sergey_Elkin.

Другие карикатуры здесь: https://t.co/TynzkH4exc pic.twitter.com/BJopCkbZAx — DW на русском (@dw_russian) June 30, 2021

- Владимир Владимирович, а почему морковка такая дорогая?

- потому-что не картошка

- так она тоже дорогая

- а вы курс доллара видели?

- ?

- кхе-кхе — Фёдор Стручков (@mailigeronimo) June 30, 2021

Когда в кабинет зашел начальник.