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"Колобок", бананы, "Война и мир". Только мемы о Прямой линии Владимира Путина

, ИА "Амител"
Соцсети не смогли оставить без внимания некоторые высказывания президента

30 июня прошла очередная Прямая линия Владимира Путина, на который глава государства отвечал на вопросы россиян. Всего президенту поступило почти два миллиона обращений. В эфире же задали 68 вопросов. Людей интересовало, какую же вакцину себе поставил Владимир Путин, почему эквадорские бананы дороже российской моркови, как бороться с телефонными мошенниками и будут ли блокировать соцсети.

Также глава государства рассказал, получат ли школьные выплаты шестилетки, как начнется учебный год, грозит ли стране локдаун и почему британский Defender попытался напасть на Россию.

Какие -то вопросы в студии были представлены в записи, а какие-то звучали в "прямом эфире". Президент здоровался со всеми, что вызвало волну шуток в Сети. В конце ведущие устроили блиц: серию коротких вопросов. Тут мы узнали о значимых в жизни президента произведениях, о диете и счастье.  Всё это не оставило равнодушным соцсети.

Когда в кабинет зашел начальник.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

1.07.2021 14:23
М

Слава богу не все такие отморозки как dugwin j. goines. Посмотрите на его аватарку. Вы реально считаете что там есть мозг???
А по поводу морковки и бананов шикарный вопрос, лучший! И Путин признал что тут есть недоработки. А как вы думали, компрадоров миллион, а он один. Пока он занимался маслом и сахаром они уже морковку подняли)

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