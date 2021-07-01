Ученые назвали симптомы ранней стадии коронавируса

Британские ученые рассказали о симптомах, которые могут указывать на раннюю стадию развития коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам исследователей, официальный набор - кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса - позволяет выявить только 69 процентов симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом - усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле - уже 96 процентов.

Для людей до 17 лет самый частый симптом это головная боль, у тех, кому за 18 — потеря аппетита, а у зараженных постарше чаще всего болят мышцы.

Свои выводы ученые предлагают использовать для диагностики заражения вместе с ПЦР-тестами.