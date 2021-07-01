Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП на российской трассе

Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Ростовской области, сообщает РИА Новости с ссылкой на региональное ГИБДД.
Инцидент случился в ночь на 1 июля на 181-м километре трассы "Котельниково-Песчанокопское" в Сальском районе. Водитель Volkswagen Polo нарушил правило обгона и на "встречке" врезался в "Газель".
От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и двое пассажиров Polo, в том числе четырехлетняя девочка, а также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир.
Ранее сообщалось, что человек погиб, еще один пострадал при столкновении трех автомобилей в Новосибирской области. В результате аварии одна из машин взорвалась. Все произошедшее попало на видео.
Комментарии
Судя по всему, к концу года до своих 20000 трупов мы таки доползём. "Отличная" работа. Две Афганских компании в год.
Народ как полоумный носятся. Регулярно в лоб вылетают, так что приходится оттормаживаться. ведь видят же, что встречка есть, всё равно в наглую лезут