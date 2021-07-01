Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП на российской трассе

Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Ростовской области, сообщает РИА Новости с ссылкой на региональное ГИБДД.

Инцидент случился в ночь на 1 июля на 181-м километре трассы "Котельниково-Песчанокопское" в Сальском районе. Водитель Volkswagen Polo нарушил правило обгона и на "встречке" врезался в "Газель".

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и двое пассажиров Polo, в том числе четырехлетняя девочка, а также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир.

Ранее сообщалось, что человек погиб, еще один пострадал при столкновении трех автомобилей в Новосибирской области. В результате аварии одна из машин взорвалась. Все произошедшее попало на видео.