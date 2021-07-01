В США не стали комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать слова президента России Владимира Путина о причастности Соединенных Штатов к инциденту с британским эсминцем в Черном море. Ее слова приводит РИА Новости.

"Мне нечего детализировать или подтвердить с этого подиума", — заявила Псаки и перенаправила поинтересовавшегося журналиста за комментариями в Пентагон.

При этом официальный представитель американской администрации, сославшись на слова президента Джо Байдена, подчеркнула, что цель США — движение к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российские военные открыли предупредительный огонь, после чего тот покинул границы.

Во время ежегодной прямой линии президент Владимир Путин назвал произошедшее очевидной провокацией, которая комплексно проводилась при участии американцев.