Четверг, 1 Июль, 14:28

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,72
€ 86,51
26°


5514599 +0
Обь
327см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2021 Третья волна пандемииДень поля 2021
Новости

В США не стали комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море

, ИА "Амител"
По словам Джен Псаки, целью Вашингтона является движение к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать слова президента России Владимира Путина о причастности Соединенных Штатов к инциденту с британским эсминцем в Черном море. Ее слова приводит РИА Новости.

"Мне нечего детализировать или подтвердить с этого подиума", — заявила Псаки и перенаправила поинтересовавшегося журналиста за комментариями в Пентагон.

При этом официальный представитель американской администрации, сославшись на слова президента Джо Байдена, подчеркнула, что цель США — движение к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российские военные открыли предупредительный огонь, после чего тот покинул границы.

Во время ежегодной прямой линии президент Владимир Путин назвал произошедшее очевидной провокацией, которая комплексно проводилась при участии американцев.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.07.2021 14:22
АБОРИГЕН

Естественно. На уровень дремучего конспиролога застрявшего в 70-х, никто опускаться не хочет.

1.07.2021 14:25
- гость -

О, появился, методичку прочитал

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
14:14
В США не стали комментировать заявление Путина по инциденту в Черном море 2
14:03
АлтГТУ выпускает уникальных специалистов для строительной отрасли Алтайского края 0
13:53
В ГИБДД рассказали подробности о водителе, который снес остановку и киоск в Барнауле 2
13:42
В Барнауле обновят уголок отдыха на улице Шукшина 0
13:30
"Колобок", бананы, "Война и мир". Только мемы о Прямой линии Владимира Путина 1
13:19
Ученые назвали симптомы ранней стадии коронавируса 0
13:08
Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП на российской трассе 2
12:53
Три спортсмена представят Алтайский край на Олимпийских играх в Токио 4
12:38
Пропавшую в Барнауле 14-летнюю девочку нашли живой 2
12:25
На Алтае мужчина обчистил котельную и попался полиции 0
12:13
Ученые выяснили, можно ли физически наказывать детей 9
12:02
В России создадут единый волонтерский штаб для помощи во время пандемии 0
11:56
Приборы для быстрого выявления пьяных водителей появятся у сотрудников ГИБДД 6
11:46
Еще 51 человек заболел коронавирусом в Горном Алтае 0
11:32
Около трех миллионов рублей выделили на помощь тяжелобольным детям в Алтайском крае 1
11:18
Водитель погиб в тройном ДТП на сибирской трассе. Видео 10
11:05
В Алтайском крае выявили 184 случая COVID-19 за прошедшие сутки 15
10:53
Барнаульцы обсудили изменения в Генплане с городскими властями 4
10:39
Житель Бийска нашел на улице банковскую карту и потратил с нее деньги 2
10:27
Эксперт рассказал, чего никогда не стоит делать в интернете 4
10:15
Партия "Новые люди" выдвинет Александру Томашевич в Госдуму от Алтайского края 18
10:02
В России более чем в два раза сократился список рисковых предпринимателей 0
09:48
"Шансов нет". Барнаульцам придется два года стоять в пробках из-за ремонта моста 0
09:31
Российского болельщика избили на матче Украина - Швеция 10
09:13
На Алтае главу сельсовета признали виновным в мошенничестве 0
09:01
Работники алтайских предприятий научились бережливому производству на "Фабрике процессов" 1
08:46
Россиян призвали не злоупотреблять арбузами летом 4
08:29
Градсовет одобрил проект "эклектичного" ЖК рядом с мэрией Барнаула 9
08:15
Не турнир, а праздник. Тренер по дзюдо о том, как Алтаю растить новых Нифонтовых и Хабибов 2
08:03
ЦБ подготовил новую пенсионную реформу в России 14
07:51
Ведущая "Давай поженимся" Роза Сябитова собралась идти на выборы 4
07:38
Автомобиль протаранил автобусную остановку и киоск в Барнауле 0
07:18
Путин: после провала сборных России по хоккею и футболу нужно подумать о кадровых решениях 8
07:03
Стоп-кадр. Самое большое граффити Барнаула 25
06:52
Можно ли заниматься спортом после прививки от коронавируса? 0
06:38
Пенсии, пособия и тарифы. Что изменилось в жизни россиян с 1 июля 2021 года? 0
06:18
"Праздник женственности и разнообразия". Трансгендер впервые победил в конкурсе красоты 19
06:03
33-градусная жара установится в Алтайском крае 1 июля 0
23:57
Такой день. Проблемный вопрос Путину из Алтайского края и письмо о массовой вакцинации 2
23:18
Роскосмос рассекретил переговоры космонавтов, погибших на "Союзе-11" 0
22:48
48 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
22:31
Соцсети: автомобиль сбил ребенка во дворе барнаульской многоэтажки 4
22:11
Про подонков, Defender и локдаун. Яркие моменты юбилейной прямой линии с Путиным 12
21:49
"Колобок", Толстой, Чайковский. Путин рассказал о важнейших произведениях в его жизни 1
21:20
Дочь Пескова призналась, что боится ставить прививку от ковида 3
20:51
Путин коротко ответил, что нужно для счастья 0
20:15
Проблемный вопрос из Алтайского края показали, но не задали на прямой линии 3
19:57
В ГИБДД предложили запретить таксистам со стажем менее трех лет работать с агрегаторами 2
19:45
"Мошенничество чистой воды". Путин ответил на вопрос о поддельных справках о вакцинации 0
19:33
21-летнего барнаульца осудят за передачу паспорта для создания компании 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.