Скоростное ограничение на некоторых трассах в России могут поднять до 150 км/ч

В ГИБДД допустили возможность увеличения скоростного ограничение на некоторых дорогах России до 150 километров в час. Об этом рассказал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

По его словам, изменения могут вводиться постепенно. Сначала потолок допустимой скорости поднимут до 130 километров в час. В будущем, когда стандартизация, технологии, уборка, содержание и ремонт дорог выйдут на новый этап развития, возможно увеличение скоростного режима до 150 километров в час.

Понарьин отметил, что выше этого значения скорости подниматься нельзя, сообщает "KП".