На россиянина напали за то, что он хотел задать вопрос Путину

30 июня в Тамбовской области было совершено нападение на местного жителя. Местные жители рассказали, что пострадавшим является местный активист Роман Герасимов.

Нападение произошло в день прямой линии с президентом, на которой активист хотел попросить президента отменить строительство мусорного полигона рядом с населенным пунктом.

Нападавшие попытались вытащить Герасимова из машины. На помощь ему пришли жена и сын, которых злоумышленники залили слезоточивым газом.

Самого Герасимова избили и несколько раз ударили ножом. По сообщению "РБК", потерпевшего госпитализировали. Он находится в сознании и дает показания.