Безопасность - их работа: как организовать качественную охрану офиса

Безопасность – это базовая потребность каждого человека. В том числе — безопасность рабочего места. Поэтому каждому начальнику следует задуматься об эффективной охране офиса. Эта задача требует серьезного подхода, материальной базы и профессиональных сотрудников.

Охрана офиса позволяет не только уберечь имущество организации от кражи или вандализма, но и ограждает сотрудников от контакта с неадекватными и асоциальными личностями, в том числе — преступниками.

Как правило, качественная охрана состоит из трех частей - видеомониторинга, сигнальной кнопки и физической охраны. Все компоненты системы безопасности должны работать в едином комплексе, включая систему противопожарной защиты, пропускной пункт, систему датчиков движения, уровня освещения.

Организация видеомониторинга

Видеонаблюдение позволяет круглосуточно мониторить территорию без затрат человеческих ресурсов. Технологии также дают возможность использовать видеонаблюдение для автоматизированного доступа в офис. Например, на основе биометрических данных, системы электронных пропусков.

Пультовая охрана

Это самый простой и недорогой способ поставить офис на охрану . Сигнальная кнопка может быть стационарной или переносной, что позволяет быстро отправить тревожный сигнал в центр мониторинга. Дежурная группа отреагирует на него в течение 5-8 минут.

Сотрудничество с профессиональным охранным агентством – это не только качественная организация безопасности вашего офиса, но и существенная экономия по сравнению с содержанием собственного штата охранников.

Физическая охрана

Используется для организации контрольно-пропускного режима, патрулирования территории объекта, наблюдения за посетителями и сотрудниками. Профессиональные охранники — это высококвалифицированный, опытный персонал, который регулярно проходит курсы повышения квалификации и имеет все необходимые документы.