В России ужесточили наказание за повторную езду в нетрезвом виде

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Действовавшая ранее редакция предусматривала штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет, если водитель ранее уже наказывался за аналогичное нарушение или имел судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей.

Для ужесточения наказания за повторную езду в нетрезвом виде статья 264.1 дополняется частью, согласно которой управление машиной такими лицами будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, также предусматривается наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, принудительных работ на срок до трех лет, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет.