Песков заявил о необходимости жестких ограничительных мер из-за вспышки коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости жестких мер из-за вспышки коронавируса. Об этом он заявил во время эфира на Первом канале.

По его мнению, рост числа заболевших в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких ограничительных мер.

"Пусть невозможность ходить в рестораны в пандемию будет самой большой проблемой", – добавил пресс-секретарь президента.

Напомним. что за последние сутки в РФ выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+7597 человек за сутки), Московской области (+2663) и Санкт-Петербурге (+1612).