Бельгийский истребитель врезался в здание в Нидерландах

Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на территории авиабазы ВВС Нидерландов. Об этом сообщает РИА Новости.

Военная авиабаза ВВС Нидерландов, расположенная к северо-западу от столицы провинции Фрисландия Леуварден. Эта база - одна из двух баз F-16.

Отмечается, что взрыва и пожара после столкновения не произошло. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Пилоту самолета удалось спастись. Два человека пострадали.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США возле границы страны на Камчатке.

В ведомстве рассказали, что радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель, для опознания и сопровождения которой с аэродрома в Камчатском крае подняли истребитель. Экипаж опознал воздушное средство как стратегический разведывательный самолёт США.