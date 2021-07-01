Славгородец убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь

Жителя Славгорода осудят за убийство своего знакомого. Мужчина пытался скрыть преступление и для этого вывез тело погибшего на тележке на пустырь, после чего скрылся.

По данным следствия, в конце апреля 2021 54-летний славгородец распивал спиртное в компании своего квартиранта у себя дома. Вечером в гости к мужчинам зашел знакомый, который присоединился к застолью.

"В ходе распития гость стал оскорблять хозяина грубой нецензурной бранью, в связи с чем обвиняемый нанес ему ножевое ранение в грудную клетку, от которого потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления мужчина на тележке вывез тело погибшего на пустынный участок местности, после чего скрылся", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как отмечает ведомство, ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления против собственности. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.