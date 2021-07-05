Качество, проверенное временем: как делают пиццу в Papa John's

"Лучше ингредиенты. Лучше пицца" — это не просто красивые слова. Первая пиццерия Papa John's была открыта в 1984 году с целью создать лучшую пиццу: вкусную, свежую и только из отборных ингредиентов. Эта цель остается главной и сегодня, поэтому в Papa John's отслеживают качество на каждом этапе производства: от изготовления теста до выпечки готового продукта.

Натуральные ингредиенты

Главное отличие пиццы Papa John's — качественные компоненты: ароматная ветчина и бекон, свежие овощи, маринованный халапеньо, вкуснейшие сорта сыра, пряные травы.

Настоящий сыр

Если вы любите сыр, то вы точно оцените наш фирменный сыр Моцарелла – настоящий, изготовленный из обезжиренного молока.

Свежее тесто

Тесто – это основа не только пиццы, но и всей философии Papa John's. Оригинальное тесто производится в Центрах Контроля Качества, никогда не замораживается и доставляется в рестораны свежим. Каждая пицца в ресторане или для доставки готовится индивидуально и подается прямо из печи.

Отличительная черта рецепта Papa John's – уникальная смесь семи простых ингредиентов: небеленой и богатой белками муки, очищенной воды, сахара, соевого масла, соли, дрожжей и оливкового масла первого отжима.

Оливки

Выращиваются в средиземноморских рощах, где круглогодично созревают маслины высшего качества.

Соусы

Специальный рецепт чесночного соуса — смесь масла и специй, которая прекрасно дополняет вашу любимую пиццу Папы Джона и хлебные ломтики.

В основе рецепта фирменного соуса — сочетание помидоров, оливкового и подсолнечного масла, соли, сахара и запатентованной смеси специй. Помидоры выращивают на фермах в плодородной долине в Калифорнии.

Настоящее мясо

В Papa John's используют колбасные и мясные ингредиенты в пицце. Так, колбасы Пепперони изготовлены из свежей говядины, свинины, без наполнителей и смешиваются со специями для отличного вкуса.

Пепперончини

Наши целые перчики пепперончини выращиваются и поставляются из Средиземноморья – родины лучших ингредиентов мира.

Стабильность качества

Точная рецептура пиццы и технологии приготовления позволяют достичь стабильного качества готового продукта. Покупатель всегда получает пиццу с узнаваемым восхитительным вкусом — неважно, зашел он перекусить в "Papa John's" в Америке или в России.

Пиццерия Papa John's

Адреса в Барнауле: ул.Малахова, 79;

Красноармейский проспект, 104а

Сайт