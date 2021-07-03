Бдители закона. Мемы и шутки о сотрудниках ГИБДД

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3 июля профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД России. С каждым годом растет количество транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах, а потому работа дорожных инспекторов становится все сложнее, опаснее и настолько же более важной и необходимой. Конечно, автомобилисты не всегда рады сотрудникам в форме на дорогах. Но это не мешает, а даже помогает рождаться многочисленным шуткам про нарушения и проверку документов.