Спортсменки и активистки. Victoria’s Secret показала своих новых моделей "ангелов"

Известный американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала фотографии новых "ангелов", которые будут представлять компанию. Лицами Victoria’s Secret будут не только профессиональные модели, но и спортсменки, актрисы, активистки. Среди них 35-летняя звезда футбола и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, 38-летняя актриса и технический инвестор Приянка Чопра, 24-летняя бразильская транс-модель Валентина Сампайо, — пишет Лента.ру.

Ранее шоу, в котором стройные девушки на шпильках и в сверкающем белье выступали на подиуме, назвали патриархальным и сексистским. В 2018 году на волне критики со стороны активистов движения #metoo и поборников позитивного отношения к своему тел число его зрителей упало до 3,3 миллиона. "Будучи развлекательным брендом с богатыми культурными традициями, мы сейчас переосмысливаем то, как для нас должно в будущем выглядеть модное шоу", — заявил позднее представитель Victoria's Secret.

Кто же стал новыми "ангелами" компании?

Адут Акеч, южно-суданская австралийская модель

Аманда Де Кадене, британская актриса, журналистка и фотограф

Эйлин Гу, лыжница и модель

Меган Рапино, американская футболистка

Палома Эльсессер, швейцарско-американская модель Plus-size

Приянка Чопра, индийская актриса, фотомодель и певица

Валентина Сампайо, первая трансгендерная модель Victoria’s Secret