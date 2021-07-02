Грузовой самолет упал в Тихий океан неподалеку от Гавайских островов

Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов. Инцидент произошел около 14:45 по московскому времени, примерно в трех километрах от аэропорта Калаэлоа.

Согласно предварительной информации, у судна была зафиксирована серьезная неисправность двигателя после взлета, в связи с чем пилоты самолета попытались совершить экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу, столицы американского штата Гавайи, расположенной на южном побережье острова Оаху, сообщает CNBC.

Местный ресурс Hawaii News Now уточняет, что на борту находилось два человека. Об их состоянии на данный момент ничего не известно.