35-градусная жара обрушится на Алтайский край 3 июля

Аномальная жара установится в Алтайском крае в субботу, 3 июля, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха днем составит от +30 до +35 градусов. При этом в восточных районах столбики термометров будут показывать всего до +25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +28… +30 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра — до 9 м/с.