СМИ: РФС обсуждает условия отставки Станислава Черчесова

Российский футбольный союз готовит предложение главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову об отставке, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их информации, РФС раздумывает над условиями расторжения контракта, которые позднее предложат представителю Черчесова, который не спешит добровольно покинуть пост. Речь идет в частности, о размере компенсации за досрочное расторжение.

По словам инсайдеров, вероятность того, что нынешний главный тренер сборной России по футболу продолжит руководить национальной командой, минимальна.

На смену Черчесову рассматривают кандидатуры семи тренеров. Среди них нет главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака, уточнил источник.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу. Россияне проиграли два матча из трёх и закончили выступление на последнем месте в своей группе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 30 июня заявил, что после поражения сборных России и по хоккею, и по футболу, необходимо подумать и о кадровых решениях.

Позднее Черчесов во время пресс-конференции ответил на вопрос о его возможном увольнении. По его словам, принимать импульсивных решений после чемпионата Европы нельзя.

57-летний Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала ЧМ-2018.