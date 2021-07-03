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Новости

СМИ: РФС обсуждает условия отставки Станислава Черчесова

, ИА "Амител"
Инсайдеры утверждают, что вероятность сохранения поста тренером минимальная
Станислав Черчесов / Фото: sportsdaily.ru

Станислав Черчесов / Фото: sportsdaily.ru

Российский футбольный союз готовит предложение главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову об отставке, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их информации, РФС раздумывает над условиями расторжения контракта, которые позднее предложат представителю Черчесова, который не спешит добровольно покинуть пост. Речь идет в частности, о размере компенсации за досрочное расторжение.

По словам инсайдеров, вероятность того, что нынешний главный тренер сборной России по футболу продолжит руководить национальной командой, минимальна.

На смену Черчесову рассматривают кандидатуры семи тренеров. Среди них нет главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака, уточнил источник.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу. Россияне проиграли два матча из трёх и закончили выступление на последнем месте в своей группе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 30 июня заявил, что после поражения сборных России и по хоккею, и по футболу, необходимо подумать и о кадровых решениях.

Позднее Черчесов во время пресс-конференции ответил на вопрос о его возможном увольнении. По его словам, принимать импульсивных решений после чемпионата Европы нельзя.

57-летний Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала ЧМ-2018.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.07.2021 10:29
- гость -

Пора на отдых.

3.07.2021 10:33
- гость -

А наказывать не будут тех кто с ним такой контракт заключал, с зарплатой около 200 млн. руб. в год, не считая премиальных? по нему сразу было видно кто и какой этот товарищ ... Он что, Гвардиола, чтоб за такие бабки его подписывать, как будь то у него за плечами ранее были успехи.
Почему нет в договоре связи зарплаты от результатов работы и от них же срока контракта??? теперь будут уговаривать уйти, выплатив ему дополнительно несколько сот млн., а то он сам ведь останется до конца контракта, такой тип ...

3.07.2021 10:39
- гость -

Гы ... хорошо поимел всех ))) Самосвал бабла плюс звание "Заслуженный тренер России" в 2018 году за 8 место на ЧМ
И это при нулевых результатах работы

3.07.2021 10:53
- гость -

По Черчесову "он с первой секунды вступления в должность я считаю ее государственной". "Служит России" Станислав Саламович не просто так, это оценено в 2,5 миллиона евро в год - четвертая позиция среди всех главных тренеров команд участников Евро-2020. А ведь зарплата главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна в десять раз меньше. Датчане, как известно, камня на камне не оставили от нашей доблестной сборной, и это вполне достойный повод спросить тренера-неудачника, за что государственный служащий получает такие деньги? В ответ от Черчесов ответит коротко

3.07.2021 10:57
- гость -

Это чо, 600 косарей в день прримерно ... Я б за такие цифры не хуже его отыграл.%%

3.07.2021 11:12
- гость -

Все и все продажные. Позор.

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