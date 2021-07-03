В России установили антирекорд по смертям больных коронавирусом

В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 24 439 — до 5 585 799. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+7446 человек за сутки), Московской области (+2596) и Санкт-Петербурге (+1733). В Алтайском крае выявили еще 199 случая ковида.

Выздоровели за весь период 5 053 417 человек, в том числе 17 899 — за последние сутки.

Скончались еще 697 пациентов с COVID-19. Это антирекорд. Всего в стране зарегистрировали 137 262 летальных случая.