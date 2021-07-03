ЕР обобщит инициативы по разработке системы реабилитации после ковида

Обсуждение программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом состоялось на площадке "Единой России". Ведущие эксперты в области здравоохранения озвучили предложения по повышению эффективности такой реабилитации, об этом сообщает сайт партии ER.ru.

Актуальность этого направления многократно возросла в период пандемии, подчеркнул главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко.

"Президент объявил о создании программы реабилитации, на нее будет выделено 100 млрд рублей, поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования", — сказал Денис Проценко.

Система подготовки кадров в сфере реабилитации отработана еще не до конца, имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в Министерстве труда, подчеркнул президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Изменений требует и действующее законодательство в сфере реабилитации – оно не отвечает современным запросам, отметил эксперт.

"В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной", — подчеркнул Александр Румянцев.

В Алтайском крае по инициативе фракции "Единая Россия" создана региональная программа реабилитации медицинских работников, на которую в бюджете текущего года уже заложены средства.

На съезде Президент России Владимир Путин поручил партии реализовать в стране программу по созданию системы медицинской реабилитации для переболевших коронавирусом. Необходимость ее создания очевидна: все больше людей в стране и крае сталкиваются с последствиями перенесенного коронавируса, — отметил секретарь Регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае Александр Романенко.

Важно не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации, особенно в период пандемии, отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, директор "Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ" Ирэна Погонченкова.

"Вопрос цифровизации должен быть поставлен в первую очередь для медицины, а уже по завершению можно проводить проактивную работу по информированию наших граждан", — считает она.

Существуют и инфраструктурные проблемы — в стране принципиально отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Первый же этап должен начинаться уже в стационаре, подчеркнула главврач городской клинической больницы № 52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко.

"Неважно, это многопрофильный стационар или это специализированное учреждение — междисциплинарная команда должна принимать в этом участие, начиная с первых дней пребывания пациента со своим диагнозом", — сказала она.

При переходе на второй этап реабилитации нужно учитывать интересы пациента, однако маршрутизацией должны заниматься врачи.

"Третий этап идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям", — подчеркнула Марьяна Лысенко.

Обеспечение третьего этапа можно попробовать частично решить за счет телемедицинских проектов, которые получили активное развитие в период пандемии, отметила она.

Развитие телемедицины поможет, в том числе, жителям отдаленных населенных пунктов постоянно находиться под наблюдением врача, уверен доктор медицинских наук, первый зампредседателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов (фракция "Единой России"). В частности, в отдельных регионах применяют так называемые "Чемоданы здоровья" — в них есть пульсоксиметр, тонометр, холтер, глюкометр.

"Всё это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача. Такие чемоданы могут использоваться на третьей стадии реабилитации, в том числе у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Все данные передаются онлайн. Это важно для сельской местности, где вопрос стоит особенно остро", — сказал Дмитрий Хубезов.

Сегодня подобные девайсы "стремительно дешевеют" и по сути весь этот чемоданчик "сможет уместиться в обычном браслете", пояснил он.

Предложения экспертов учтут при подготовке программы реабилитации, отметил замглавы Минздрава Евгений Камкин.

"Нам бы хотелось, чтобы сейчас мы вместе с вами, с профессиональным сообществом при доработке этой программы учли все ваши предложения и замечания, которые звучали в ходе сегодняшней дискуссии. Надеемся, эти замечания позволят сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе с вами, соответственно до 2026 года", — подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Напомним, на Съезде "Единой России" 19 июня Президент поручил партии и Правительству разработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для переболевших коронавирусом и выделить на нее не менее 100 млрд рублей.