Сотни человек погибли из-за 50-градусной жары в Канаде

Аномальная жара стала одной из причин гибели 719 человек в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CBC.

2 июля там был зафиксирован очередной температурный рекорд – столбики термометра всего на полградуса не дошли до планки +50 °C.

О всплеске смертности заявила коронера провинции Лиза Лапоинт. Она напомнила населению об угрозе, которую за собой несут экстремальные погодные условия.

Напомним, пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредила жителей региона об аномальной жаре до +36°C и связанным с этим фактором риском теплового удара.