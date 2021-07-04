Алтайский край 4 июля накроет жара до +36 градусов

В Алтайском крае в воскресенье установится жаркая и солнечная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

4 июля днём температура воздуха составит от +31°C до +36°C, в Барнауле – от +31°C до +33°C. Это немного жарче, чем в субботу.

Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Ветер восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду, а при порывах – до 14 метров в секунду.

Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей региона об аномальной жаре В такую погоду рекомендуется пить больше воды и носить головной убор.