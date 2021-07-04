Индийский штамм коронавируса может привести к расстройствам желудка

Индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройств желудочно-кишечного тракта. Об этом ТАСС рассказал пульмонолог Алексей Никишенков.
"Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм "Дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия", — сказал специалист.
Выводы специалиста поддерживают и его коллеги. Отмечается, что симптомы "обычного" коронавируса для индийского штамма болезни все еще актуальны.
Комментарии
Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса.
Вот именно.. Раньше просто писали орви и всё. И не выделывались. Симптомы те же, но надо создать пандемию. Как вы уже задолбали!)
Аааа, это про этот штамм шутки ходили, что будем в подгузниках ходить и вспоминать как хорошо было в маске)))))))))))))
Главное теперь чтоб другое предсказание не сбылось - на следующий год бегать от привитых))))))))))))))