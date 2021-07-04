Индийский штамм коронавируса может привести к расстройствам желудка

Индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройств желудочно-кишечного тракта. Об этом ТАСС рассказал пульмонолог Алексей Никишенков.

"Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм "Дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия", — сказал специалист.

Выводы специалиста поддерживают и его коллеги. Отмечается, что симптомы "обычного" коронавируса для индийского штамма болезни все еще актуальны.