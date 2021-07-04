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Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности

, ИА "Амител"
Ее реализация будет способствовать "сбережению народа России"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации", — сказано в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания. 

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для семей с детьми от шести до 18 лет. Переводы придут на счет граждан в период с августа по декабрь 2021 года.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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