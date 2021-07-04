Барнаульцы недовольны перекопанными газонами в центре города

Жители города в сообществе "Barnaul22" рассказали о перекопанном газоне в центре города. Горожане недовольны неопрятным видом и разносящейся грязью.

"Это улица Молодёжная. Как думаете, правильно в городе так перепахивать газоны, как на пашне под картошку? Есть в группе специалисты, агротехнологи, можете дать комментарий? Настоящие специалисты, с дипломом", пишет автор поста.

По словам барнаульца, даже после посадки цветов, от такой перекопки земли вокруг разносится грязь и пыль.

В комментариях под постом горожане рассказали, что подобные "клумбы" выкапывают и в других районах города. Иногда они остаются похожими на огородные грядки очень долго.