Трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо в Саратовской области

В Саратовской области трехлетний ребенок выстрели себе в лицо. Об этом сообщает "МК".

Инцидент произошел в городе Балаково. По словам родителей, мальчик играл с пистолетом, который был заряжен свето-шумовыми пулями. Несмотря на это, мальчик получил серьезные травмы.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ребенку требуется срочная серьезная операция.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава Балаковского района Сергей Грачев лично вмешался в ситуацию и организовал перевозку тяжелораненого ребенка к медицинскому учреждению.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей, которые играли в автомобиле на жаре.