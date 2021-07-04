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Новости

Число погибших при крушении самолета на Филиппинах возросло до 29

, ИА "Амител"
17 человек числятся пропавшими без вести
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Спасатели обнаружили 29 тел на месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Об этом сообщает Reuters.

Общее число пострадавших возросло до 50, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.

Напомним, что самолет ВВС Филиппин разбился в районе архипелага Сулу 4 июля. На его борту находились не менее 92 человек, среди которых три пилота и пять членов экипажа.

Согласно информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил полосу и врезался в близлежащую деревню.  После удара возник пожар, на тушение которого отправили пожарные подразделения. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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