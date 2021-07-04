Песков прокомментировал подготовку к встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Киевом Минских договоренностей затрудняют подготовку к встрече президентов России и Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Вы говорили, что не так с Украиной, что, кстати, наверное, затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече. Помимо вот этого основного момента о невыполнении Минских договоренностей еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", — сказал Песков.

Он добавил, что причиной разочарования Путина стало именно невыполнение договоренностей, а не высказывания Зеленского.