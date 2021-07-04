Компания Moet Hennessy согласилась на закон об игристых винах

Компания Moet Hennessy согласилась принять условия российского закона и маркировать свои напитки как "игристое вино". Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому словом "шампанское" могут маркироваться только напитки, произведенные в России. В Moet Hennessy отмечали, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино". После этого появились сообщения о том, что компания приостанавливает поставки в Россию.

"Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы", — отметили представители Moet Hennessy.