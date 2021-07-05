Аномальная жара. О погоде в Алтайском крае 5 июля

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. Крое того, в регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности.

В понедельник, 5 июля, в Алтайском крае температура воздуха составит +33, +38 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +33 до +35 градусов. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

Жара, по ожиданиям метеорологов, задержится в регионе еще как минимум на неделю. Иногда ее будут разбавлять дожди.