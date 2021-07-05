Три нарушения выявили инспекторы на водоемах в Алтайском крае за выходные

Жаркие выходные добавили работы для госинспекторов ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам). Об итогах рейдов рассказали в региональном МЧС.

"Процедура стандартная: проверка документов у судоводителей, освидетельствования на наличие алкоголя. Итог работы таков: составлено 3 протокола об административных правонарушениях. Два судна задержаны из-за отсутствия регистрации. Ещё один судоводитель допустил нарушение норм пассажировместимости", — сказано в сообщении.

В ходе рейда инспекторы заглянули на несанкционированное место купания за Новым мостом в Барнауле. Здесь они обнаружили около 300 отдыхающих, с которыми провели профилактические беседы.